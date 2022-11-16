وزير الرى يبحث التعاون المشترك مع منظمة الفاو على هامش قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، بالسيدة ماريا هيلينا نائب مدير عام منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) على هامش مؤتمر المناخ COP27، وتم التباحث حول التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال الموارد المائية والرى.





وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات من أبرزها إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه والتى تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، مؤكدا على أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التى تعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، مع التأكيد على أهمية البدء فى إجراءات تحويل هذه المبادرة إلى مشروعات حقيقة يتم تنفيذها على الأرض وخاصة بالدول الإفريقية.



وأعربت ماريا عن سعادتها بتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، ومؤكده دعمها الكامل لمبادرة التكيف بقطاع المياه التى أطلقتها مصر رسميا خلال يوم المياه، والتأكيد على أهمية دمج ملفى المياه والغذاء فى العمل المناخى، مع استعداد منظمة الفاو للتعاون فى هذا المجال.

وتم التباحث حول الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد بنيويورك فى مارس 2023، والتى سيتم خلالها إعلان كل التفاصيل الكاملة لخطة عمل مبادرة التكيف فى قطاع المياه، كما تم التباحث حول "خريطة مسار المياه 2030" Water Roadmap 2030، والتى تهدف لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مع التركيز بشكل خاص على الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمياه.