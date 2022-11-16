هيئة الدواء تشارك فى جلسة الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات بمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - ترأس تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات جلسة حوارية بعنوان "الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات" والتى عقدت بجناح منظمة الصحة العالمية، حول المحاور الهامة المتعلقة بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وظهور سلالات مقاومة لها وما له من تأثير على البيئة.





وأوضح بيان صحفى، أنه تم خلال الجلسة تسليط الضوء على ما تم من مجهودات من قبل هيئة الدواء المصرية بشأن الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

جدير بالذكر أن الاتجاه نحو الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات توجه عالمى، ويتطلب المشاركة الفعالة على جميع المستويات الفردية والقومية والعالمية لتطبيقها لذلك تقوم جمهورية مصر العربية ممثلة فى هيئة الدواء المصرية بشكل مستمر بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالتوعية بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، والتى تغطى المحاور المهمة المتعلقة بها، ما بين إصدارات اللجنة القومية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، وحملات توعوية للمرضى، وتدريبات للصيادلة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية والصيدلية، وكذلك مشاركة طلبة كليات الصيدلة.

شارك فى الجلسة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، حنان البلخى، مساعد المدير العام لمضادات الميكروبات المقاومة بمنظمة الصحة العالمية، سالى ديفيز مبعوث المملكة المتحدة المعنى بمقاومة مضادات الميكروبات، تاكيهيروناكامورا، رئيس وحدة النظم البيئة البحرية والساحلية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء على المشاركة فى الفعاليات الهامة، وإطلاق المبادرات التوعوية، والحفاظ على البيئة تماشيا مع رؤية مصر، وأهدافها الاستراتيجية.