موعد مباراة السعودية وكرواتيا الودية والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يخوض منتخب السعودية مباراة ودية اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022، أمام كرواتيا في أخر استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التي سوف تنطلق يوم الأحد القادم في قطر.

ويسعى كلا المنتخبين إلي أن تكون هذه المباراة الودية هي البروفة الأخيرة قبل المشاركة في مونديال قطر 2022، للوقوف على مستويات اللاعبين والتعرف على المشاكل التي يجب حلها قبل بدء البطولة العالمية المنتظرة.

موعد مباراة السعودية وكرواتيا الودية: