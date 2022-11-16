سويلم يشارك في جلسة ”قصص النجاح فى مجال التنوع البيولوجى والمناخ” ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - - الدكتور سويلم : الوزارة تنفذ العديد من المشروعات بإستخدام حلول معتمدة على الطبيعة بالشكل الذى يحقق التناغم مع البيئة المحيطة بها

- مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" مثال ناجح لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين

- إستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى

- حماية ٦٩ كيلومتر من الشواطئ المصرية وإقامة محطات للرصد وخطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية

- أهمية زراعة أشجار المانجروف بالمناطق الساحلية لتحملها للملوحة الشديدة وما تحققه من مردود بيئى هام

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "قصص النجاح فى مجال التنوع البيولوجى والمناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخCOP27 .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف للتعامل مع التحديات المختلفة بإستخدام حلول معتمدة على الطبيعة بالشكل الذى يحقق التناغم بين هذه المشروعات والبيئة المحيطة بها ، مشيراً لتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يهدف لحماية المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى ، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين.

كما أوضح سيادته أن هذا المشروع يُنفذ بطول ٦٩ كيلومتر فى (٥) محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح ، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية زراعة أشجار المانجروف بالمناطق الساحلية نظراً لتحملها للملوحة الشديدة وما تحققه من مردود بيئى هام نظراً لدورها في تجميل الشواطئ ، وزيادة التنوع البيولوجي بالسواحل ، وحماية الشواطئ من التآكل نتيجة للأمواج ، والحد من تلوث البحار بتنقية المياه من المعادن الثقيلة.