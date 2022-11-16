معلومات الوزراء: الصندوق السيادى أداة مصر للتحول لمركز إقليمى للطاقة المتجددة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديد يتناول دور صندوق مصر السيادى فى تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة المتجددة فى المنطقة؛ وذلك من خلال جذب كبرى الشركات العالمية والإقليمية العاملة فى المجال لإقامة مشروعات في مصر.

وفي إطار ذلك، فقد وقع صندوق مصر السيادي اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار مع 9 مطورين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويأتي توقيع الاتفاقيات ليؤكد دور صندوق مصر السيادى فى جذب الاستثمارات فى القطاعات الاستراتيجية مثل: الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

ويُعد صندوق مصر السيادى بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين المحليين والدوليين والدولة من خلال إزالة العوائق وتهيئة مناخ الاستثمار، وقد ارتفع رأس المال المرخص للصندوق من 200 مليار جنيه ليصل إلى 400 مليار جنيه مع التخطيط للوصول إلى تريليون جنيه خلال السنوات المقبلة؛ مما يمكّنه من توسيع الشراكات المختلفة.