الرئيس السيسي يهنئ أبو مازن والشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - قدمت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، التهاني لسفارة دولة فلسطين بمصر بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال.

واستقبل سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أمين رئاسة جمهورية مصر العربية السيد محمد يحيى؛ الذي نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس، وأمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال، مؤكداً على موقف فخامته الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، عبر السفير دياب اللوح عن خالص تقدير رئيس دولة فلسطين لهذه التهنئة الكريمة من شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا الله بدوام الاستقرار والرخاء والازدهار لمصر.

ونقل السفير دياب اللوح خالص شكر وتقدير الرئيس محمود عباس للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر لجهود بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة قضاياه ومطالبه العادلة في شتى المحافل الدولية، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف؛ مؤكدا استمرار شعبنا الفلسطيني وقيادته في نضاله العادل المشروع لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .