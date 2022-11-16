وزير الرى يستعرض قصص نجاح فى التنوع البيولوجى ضمن قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور سويلم فى كلمته بالجلسة إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف للتعامل مع التحديات المختلفة باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة بالشكل الذى يحقق التناغم بين هذه المشروعات والبيئة المحيطة بها، مشيرا لتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل ، والذى يهدف لحماية المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ فى المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.



وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتى تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقدم مثالا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقى على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين.

كما أوضح أن هذا المشروع ينفذ بطول 69 كيلومتر فى (5) محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ويستفيد منه ملايين السكان ويحمى البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى الساحلى وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأكد الدكتور سويلم أهمية زراعة أشجار المانجروف بالمناطق الساحلية نظرا لتحملها للملوحة الشديدة وما تحققه من مردود بيئى هام نظرا لدورها فى تجميل الشواطئ، وزيادة التنوع البيولوجى بالسواحل، وحماية الشواطئ من التآكل نتيجة للأمواج، والحد من تلوث البحار بتنقية المياه من المعادن الثقيلة.