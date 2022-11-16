خلال «COP27».. وزيرة التخطيط تبحث استخدام «ميتافيرس» فى وضع الخطط

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شادن خلاف، رئيس شركة ميتا للسياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجى، لبحث التعاون مع الشركة.





جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وشهد الاجتماع استعراض أهم مجالات التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة العالمية، من خلال استخدام تكنولوجيا الميتافيرس، فى وضع الخطط المستقبلية وكذلك مجالات التدريب ورفع قدرات العاملين بالوزارة، وكذا المشاركة فى المبادرات التى تطلقها الوزارة لبناء وتطوير قدرات الشباب المصرى، كمشروع رواد 2030.

وجرى استعراض فرص التعاون فيما يخص مبادرة حياة كريمة، وتدريب الشباب فى قرى المبادرة الرئاسية، ورفع قدراتهم ودعمهم للاستفادة من منصات شركة ميتا.