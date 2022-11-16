«حياة كريمة» تستعرض جهودها فى تغيير حياة المصريين للأفضل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعلقت المؤسسة، على الفيديو، قائلة: «التغيير مكانش بالساهل.. لكن من اللحظة الأولى كانت كل خطوة فيها دعم غير محدود من القيادة المصرية، علشان كده وفى وقت قصير قدرنا فى مؤسسة حياة كريمة.. نحقق كل الإنجازات دى فى كل شبر فى مصر.. ولسه مكملين الحلم.. حلم الحياة الكريمة.. لكل مصرى ومصرية».

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