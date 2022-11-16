«التضامن» وبنك الطعام يتعاونان لتنفيذ برنامج قرية خالية من الجوع (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبنك الطعام المصرى لتنفيذ برنامج قرية خالية من الجوع، والبداية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، ويمتد لبعض قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





ووقع البروتوكول من وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى. ويأتى البروتوكول فى إطار تعزيز الأمن الغذائى للفئات الأولى بالرعاية فى ضوء التغيرات المناخية وتداعياتها على توفير سلة الغذاء، ودعم صغار المزارعين وحماية نشاطهم الاقتصادى والحد من أمراض سوء التغذية لدى الأطفال وتوفير الغذاء الصحى لهم. ويهدف البروتوكول إلى توفير سلة غذائية شهرية متضمنة منتجات غذائية جافة للفئات المستحقة من المرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقة من غير القادرين على العمل وكبار السن وفقا لشروط الاستحقاق، كما يتم تنفيذ التغذية المدرسية لأطفال المدارس وأطفال الحضانات برياض الأطفال بتوزيع وجبات ساخنة مطهية تلبى ثلث الاحتياجات التغذوية للأطفال يوميا، كذلك تنفيذ برامج مكافحة التقزم بتوفير سلة غذاء شهريا توزع على الحوامل والمرضعات لمدة عامين بعد الولادة وتوفير الخدمات الصحية من خلال المتابعة للحمل والولادة وما بعدها وأنشطة توعوية عن التغذية السليمة للحامل والطفل والنظافة، ودعم صغار المزارعين من خلال الأنظمة والمدخلات الزراعية لتحسين الإنتاج وصغار مربى الدواجن والماشية، وإنشاء وحدات لإنتاج السماد العضوى من مخلفات المزارع، وإنشاء وحدات صغيرة لتجفيف وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.

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