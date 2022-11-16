السفير المصري في أثينا يلتقي رئيس البرلمان اليوناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - في إطار الجهود التي تبذلها السفارة لتعزيز ودعم أوجه التعاون الثنائي مع اليونان، التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، بالسيد Constantine Tassoulas رئيس البرلمان اليوناني، والذي أشاد بالعلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تحقق من تقدم ملموس في مسار العلاقات الثنائية، والتطلع لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات في مختلف مجالات التعاون، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر واليونان في دعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

من جانبه، أكد السفير عمر عامر أن الروابط التاريخية العميقة بين مصر واليونان مثلت دائمًا الأساس الراسخ للعلاقات والتي تطورت على مدار العقود لترتقي إلى مسار العلاقات الإستراتيجية وتكون بذلك نموذجًا يحتذى به، وأضاف أن البلدين لديهما رؤية مشتركة تستهدف العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، ويعود بالنفع أيضًا على شعبي البلدين، معدداً المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها حاليًا بين البلدين خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أكد على أن التعاون البرلماني يمثل محوراً أساسيًا في العلاقة بين البلدين، وأهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين.