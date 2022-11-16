وزير الرى يبحث مع نظيره الصومالى مجالات التعاون الثنائى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، بوزير الدولة للطاقة والموارد المائية الصومالى، محمد عبد الله فارح، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27.





وتم خلال اللقاء التباحث حول مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين، وسبل تعزيز هذا التعاون مستقبلا خاصة فى ظل تشابه التحديات التى تواجهها البلدين فى مجال المياه.

وأكد الدكتور سويلم على استعداد مصر لتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، وذلك فى إطار التعاون (جنوب - جنوب)، موضحا أن الوزارة تقدم بالفعل كل أشكال الدعم للدول الإفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول، أو من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، خصوصا فى ظل استعداد مصر لتكون مركزا إفريقيا للتدريب وبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد عبد الله فارح دعم الصومال لـ "مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه" والتى أطلقتها مصر رسميا خلال "يوم المياه" الذى عقد يوم 14 نوفمبر الجارى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، مشيرا لرغبة بلاده فى قيام مصر بتوفير المزيد من الدورات التدريبية للجانب الصومالى لرفع قدرات العاملين فى قطاع المياه من الصوماليين لمواجهة التحديات المائية بدولة الصومال.

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