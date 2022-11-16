سفارة مصر فى بودابست تعلن فتح باب التقدم للمنح المجرية لعام «2023 - 2024»

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة المصرية فى بودابست عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك عن فتح باب التقدم للمنح الجامعية المجرية للعام الدراسى 2023-2024 وفق برنامج المنح Stipendium Hungaricum.





وأوضحت السفارة المصرية فى بودابست أن التقديم سيكون اعتبارا من 15 نوفمبر الجارى للحصول على المنح الجامعية وما بعد الجامعية (بكالوريس - ماجستير - دكتوراه) وسيكون آخر موعد للتقديم للمنحة هو 16 يناير 2023. وأشارت السفارة المصرية إلى أنه يمكن للطلبة المصريين الراغبين فى التقدم لهذه المنح الاطلاع على الشروط والتفاصيل عبر الرابط الالكترونى التالى: https://stipendiumhungaricum.hu/apply/ جدير بالذكر أن الجانب المجرى يتيح للطلبة المصريين سنويا حوالى 115 منحة للدراسة فى الجامعات المجرية وللماجستير والدكتوراة فى كل المجالات الدراسية.

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