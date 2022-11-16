مبعوث الإمارات للمناخ: حريصون على التنسيق مع مصر لضمان نجاح «COP28»

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وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير الإماراتى، استهل اللقاء بالإشادة بتنظيم مصر لهذا المؤتمر الضخم وإدارتها لأعماله على نحو يعزز من عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة.
وأضاف المتحدث -فى بيان اليوم- أن الوزير الإماراتى أبدى حرص بلاده على نجاح مؤتمر شرم الشيخ، وخروجه بالنتائج المنشودة، ونوه بأن بلاده حريصة على تعزيز أطر التنسيق والتشاور مع الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لضمان توفر عوامل النجاح والاستدامة استعدادا لاستضافة الإمارات لـCOP28 العام المقبل بدبى.
وتابع أن الوزير شكرى، قدم الشكر للمسئول الإماراتى للحرص على التواصل مع رئاسة المؤتمر والعمل من أجل ضمان تحقيق مؤتمر شرم الشيخ لأهدافه.
واستعرض رئيس المؤتمر مختلف الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، معربا عن أمله فى أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التقارب بين الدول حول تلك الموضوعات.
ولفت شكرى إلى حرص واستعداد مصر الدائم للتنسيق مع الأشقاء فى الإمارات بشأن الدورة 28 لمؤتمر المناخ القادم لضمان توفر كافة عناصر النجاح.
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