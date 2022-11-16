«cop27» الأنجح فى تاريخ قمم المناخ «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - ذكرت دراسة حديثة، نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات، أن قمة المناخ "cop27" بشرم الشيخ، هى الأنجح فى تاريخ قمم المناخ، وكانت بمثابة بوابة التنفيذ لكل القمم السابقة، وناقشت قضية التمويل المناخى، وحققت المعادلة الصعبة بجعل التكيف قابل للتمويل.





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