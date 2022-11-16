رئيس IBM العالمية يشيد باستغلال الروبوتات الذكية ودعمها فى الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك نيابة عن الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، يأتى هذا اللقاء فى ظل اهتمام الهيئة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى وتطويع الحلول التكنولوجية المبتكرة فى جودة الخدمات الطبية المقدمة بها، حيث تُعد IBM العالمية أحد مقدمى الخدمات الموثوقين فى هذا الإطار.

وتابع: استعرض اللقاء تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين، وكيفية استغلال الحلول الرقمية الذكية التى تواكب التقنيات الحديثة، بما يدعم أهداف وتوجهات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكون هيئة رقمية ذكية، ومردود ذلك على التنمية المستدامة، والاستفادة من كافة التطبيقات وآليات التحول الرقمى، بما يضمن تطوير وتحديث منظومة العمل بكافة منشآت الهيئة، وكذا بما يتماشى مع التطورات العالمية والمستجدات التكنولوجية المتسارعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن منظومة الميكنة وملف التحول الرقمى على رأس أولويات الهيئة، مؤكدًا على المُضى قُدمًا نحو تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية أن تكون هيئة ذكية رقمية، ويأتى ذلك اتساقًا مع اهتمامات الدولة المصرية واستراتيجيتها للتحول الرقمى لجميع القطاعات والمشروعات، ومنها مشروع التأمين الصحى الشامل، لبناء مصر الرقمية تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى السعى الدائم للهيئة، نحو الالتزام بتقديم حلول متميزة فى تحليل البيانات وكيفية إداراتها والاستفادة من مخرجاتها، وذلك باستخدام أنظمة متطورة من الذكاء الاصطناعى بما يدعم نظم الرقمنة والميكنة، التى تضمن استمرار تحقيق الاستدامة والتى ترتبط ارتباطًا وثيقًا لدعم خطط التحول الأخضر، لافتًا أن الحلول الرقمية من شأنها تطوير قدرات العاملين، وأن التطبيقات المحدثة تخلق المرونة، وتيسر كافة السبل للتعامل مع أولويات وخطط هيئة الرعاية الصحية للفترة المقبلة.

وتابع: نؤكد على أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، وتسريع رحلة التحول الرقمى فى المنظومة الصحية فى مصر، مما يتوافق مع الأجندة الوطنية، مشيرًا إلى التطلع الدائم لرؤية نتائج متكاملة تسهم فى ضمان استمرارية دعم التغطية الصحية الشاملة وتقدم الدعم الكامل فى تحقيق الأهداف.

ومن جانبه أكد كريستيان نول، مدير شركة IBM الاستشارية والتقنية، أن شركة IBM هى شركة رائدة الرائدة ولديها خبرة عميقة فى مجال التحول الرقمى، وتطلع إلى التعاون مع جميع القطاعات والجهات والهيئات فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية لدعم ملف التطبيقات الرقمية وآليات الميكنة، مشيدًا بما رآه بجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية من استغلال الروبوتات الذكية ودعمها فى مجالات الرعاية الصحية بشكل عام وملف التحول الأخصر بشكل خاص، وهو ما يعنى تطويع التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحى المصرى.

حضر اللقاء من جانب شركة IBM، كُلًا من كريستيان نول، مدير شركة IBM العالمية للحلول الاستشارية والتقنية، مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من اللواء هشام شندى، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر المناخ تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالى 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.