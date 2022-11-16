جدة - نرمين السيد - اصطحب المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، وفدًا من المشاركين فى مؤتمر قمة المناخ كوب 27، الذى يقام حاليًا، بمدينة شرم الشيخ، لزيارة دير سانت كاترين، كإحدى المعالم السياحية التاريخية بمصر.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد من المشاركين بمؤتمر المناخ يزور دير سانت كاترين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.