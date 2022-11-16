عاجل- بداية من عام 1948.. السيسى يوجه بحصر شهداء مصر فى الحروب السابقة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوى لنشاط صندوق تكريم الشهداء، بالتنسيق مع جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلا عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.

ووجه الرئيس، بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم.

كما وجه الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء، بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.