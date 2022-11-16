شكل ورقة امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: التعليم ازاحت عنها الستار

رياض - احمد صلاح - قام أحد المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن تفاصيل شكل ورقة امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022/2023، وتعد من أبرز الأشياء التي تشغل بال جميع المواطنين حالياً.
شكل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022/2023
أسئلة امتحانات النقل مقاليه لكل الطلاب
وحرص مصدر في وزارة التربية والتعليم على التشديد على أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثانوي سوف يجيب عليها الطالب بشكلها القصير في سطرين او 3 سطور بالكثير، وهذا حتى يكون قادر على تقديم الإجابة بعيداً عن استخراجها من كل الخيارات المتعددة، واضعي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني تم العمل على التشديد على أهمية مراعاة أثتاء هذه الصياغة الخاصة بالأسئلة وتكون ظاهرة ولا تكون غامضة، ولف الانتباه إلى أنه لا يوجد أي تغيير في نظام امتحانات الصفين الأول والثاني، وهي التي يتم اجراؤهما بكل محافظات الجمهورية.