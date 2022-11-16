انت الان تتابع خبر شكل ورقة امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: التعليم ازاحت عنها الستار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام أحد المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن تفاصيل شكل ورقة امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022/2023، وتعد من أبرز الأشياء التي تشغل بال جميع المواطنين حالياً.

أسئلة امتحانات النقل مقاليه لكل الطلاب

وأشار مصدر وزارة التربية والتعليم في العديد من التصريحات الصحفية، قائلاً “أن شكل امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة ستكون متطابقة مع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بحيث تتضمن أسئلة اختيار من متعدد، ومقاليه، بحيث تكون نسبة أسئلة الاختيار من متعدد MCQ بالصفين الأول والثاني الثانوي 85% من أسئلة الامتحانات، وتكون نسبة الأسئلة المقالية 15% عبارة عن أسئلة مقاليه قصيرة”.

وحرص مصدر في وزارة التربية والتعليم على التشديد على أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثانوي سوف يجيب عليها الطالب بشكلها القصير في سطرين او 3 سطور بالكثير، وهذا حتى يكون قادر على تقديم الإجابة بعيداً عن استخراجها من كل الخيارات المتعددة، واضعي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني تم العمل على التشديد على أهمية مراعاة أثتاء هذه الصياغة الخاصة بالأسئلة وتكون ظاهرة ولا تكون غامضة، ولف الانتباه إلى أنه لا يوجد أي تغيير في نظام امتحانات الصفين الأول والثاني، وهي التي يتم اجراؤهما بكل محافظات الجمهورية.