انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 9 أشحاص بحادث مروع أسفل نفق برج البرلس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء، لسيارة ميكروباص أسفل نفق برج البرلس بمحافظة كفر الشيخمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” كفر الشيخ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.