سويلم يبحث مع وزير الموارد المائية الصومالى مجالات التعاون الثنائى بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - سويلم : مصر مستعدة لتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لاشقائها الافارقة فى إطار التعاون (جنوب - جنوب)

- الوزارة تُقدم كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية من خلال تنفيذ المشروعات وتدريب المتخصصين الافارقة

- إستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقيا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية

- الوزير الصومالى يؤكد على دعم بلاده لـ "مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه" والرغبة في قيام مصر بتوفير المزيد من الدورات التدريبية للجانب الصومالى

على هامش فعاليات مؤتمر المناخCOP27 .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ محمد عبد الله فارح وزير الدولة للطاقة والموارد المائية الصومالى.

وتم خلال اللقاء التباحث حول مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين ، وسُبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً خاصة في ظل تشابه التحديات التي تواجهها البلدين في مجال المياه.

وأكد الدكتور سويلم على إستعداد مصر لتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لاشقائها الافارقة ، وذلك فى إطار التعاون (جنوب - جنوب) ، موضحاً أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول ، أو من خلال تدريب المتخصصين الافارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، خاصة في ظل إستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقيا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن جانبه .. أكد السيد عبد الله فارح على دعم الصومال لـ "مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه" والتي أطلقتها مصر رسمياً خلال "يوم المياه" الذى عُقد يوم ١٤ نوفمبر الجارى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ، مشيراً لرغبة بلاده في قيام مصر بتوفير المزيد من الدورات التدريبية للجانب الصومالى لرفع قدرات العاملين في قطاع المياه من الصوماليين لمواجهة التحديات المائية بدولة الصومال.