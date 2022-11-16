وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى علي هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ، توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والأستاذ حازم زكي حسن نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في العمل على قضية التغير المناخى من خلال دمج البعد المناخى في العمل المجتمعي، و تعزيز دور المجتمع المدني والمتطوعين في العمل المناخي.

واتفق الطرفان على الشراكة في إطار استراتيجي لنشر المفاهيم البيئية المختلفة مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية خاصة للأطفال والشباب، وكذلك دعم الجهود في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" على مستوى الجمهورية، في تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث الأطفال، والشباب، والأسرة على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم، كذلك التعاون مع الوزارة في التصدي للتغير المناخي عبر رفع وعي الأطفال بالتغير المناخي وتأثيره ودعم حملات الأطفال وتشجيعهم للتعبير عن أفكارهم وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وبناء قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي نحو ضرورة التصدي للتغير المناخي.