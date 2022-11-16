محافظ الإسكندرية يطلق خدمة الكود الموحد لمنظومة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أطلق محافظ الإسكندرية محمد الشريف خدمة (QR Code موحد) لمنظومة التحول الرقمى بالمحافظة لتتيح الوصول إلى كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن سواء الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى.





وقال الشريف - فى تصريح اليوم الأربعاء - إنه تم إطلاق إشارة البدء التجريبى للخدمة داخل المراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء، منوهًا بأن (QR Code موحد) تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التحول الرقمى.

وأضاف أنها تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية للتسهيل على المواطنين الوصول لكافة الخدمات بسهولة ويسر ودون عراقيل، منوهًا بأنه من خلال تلك الخدمة يستطيع المواطن استخدام الـQR Code للدخول للمنظومة، حيث تظهر قائمة بها الخدمات مصنفة يختار منها المواطن ما يريد من خدمات وغيره من معلومات، وبذلك تساهم بشكل كبير فى توصيل المعلومة والمعرفة بسهولة ويسر للمواطنين.

من جهتها أوضحت المشرف العام على المراكز التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمى أنه من خلال خدمة (QR code الموحد) يمكن الحصول على العديد من الخدمات عن طريق مجموعة من القوائم، قائمة بها تصنيف للخدمات التى تقدم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يختار منها المواطن ما يريد لمعرفة المستندات المطلوبة والرسوم، وقائمة للاستعلام عن الطلب المقدم بالمراكز التكنولوجية.

وأضافت أنه يوجد أيضًا قائمة بها أماكن تواجد جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء على الخريطة، وقائمة لمعرفة أخبار الإسكندرية من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، وقائمة خدمات الاستثمار الإلكترونية، قائمة خدمات أخرى (خدمات التموين الإلكترونية) وحاليًا يتم إضافة المزيد من الخدمات الأخرى (التعليم - الصحة) وغيرها من المعلومات التى يحتاجها المواطن السكندرى ويبذل وقت ومجهود فى سبيل الحصول عليها.

وأكدت أنه سيتم تحويل الخدمة فيما بعد إلى تطبيق موبيل للتيسير على المواطنين وضمان سرعة التداول والانتشار؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030 نحو ضرورة استخدام التطبيقات الذكية.