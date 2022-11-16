وزيرة التخطيط تبحث نقل تجربة مصر فى تنظيم «COP27» إلى الإمارات

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مريم المهيرى، وزيرة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تعزيز التعاون، ونقل التجربة المصرية فى تنظيم الدورة الحالية من مؤتمر COP27.





جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

ونوهت هالة السعيد، برغبة مصر، دعم دولة الإمارات الشقيقة، فيما يخص تنظيمها الدورة القادمة من COP28، لنقل خبرات التجربة المصرية المكتسبة من تنظيم المؤتمر الحالى.

واستعرضت الوزيرة، أهم مراحل التنظيم وآليات العمل داخل المؤتمر، وكذلك أبرز وأهم المبادرات التى نفذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة كن سفيرا وكذا مبادرة العقول الخضراء.

كما تطرقت إلى مبادرة حياة كريمة لإفريقيا، التى أطلقتها مصر لتحسين أوضاع المواطنين فى القارة السمراء، متناولة الحديث كذلك حول العمل على تخضير الخطة الاستثمارية للاستثمارات الحكومية، والعمل على الوصول بنسبة المشروعات الخضراء فى الخطة إلى 50% من إجمالى المشروعات.

ومن جهتها هنأت ريم المهيرى، مصر على نجاحها فى تنظيم النسخة الـ27 من مؤتمر المناخ، وما تحقق خلال المؤتمر من جودة التنظيم وحسن استقبال الوفود المشاركة.