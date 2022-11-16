«الصحة»: 52 ألف زائر للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الدعم النفسى والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية للعناية بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد زائرى المنصة، منذ إطلاقها، بلغ 52 ألف و426 زائر، فيما بلغ عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التى تم إجرائها من قبل المستخدمين 17 ألفا و108 استبيانات، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التى تم تقديمها لزائرى المنصة 3357 جلسة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للموقع تراوحت ما بين 15 إلى 25 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 69% مقابل 31% من العاملين، مضيفة أن مستخدمى الموقع كانوا من كافة المحافظات، فيما سجلت محافظة القاهرة الأكثر استخدامًا.

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها فى إقليم شرق المتوسط.

ولفتت «منن» إلى أن المنصة الإلكترونية، تعد إحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومى للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين فى مجال الطب النفسى وعلاج الإدمان.

ونوهت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالى: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar