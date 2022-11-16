مواجهة الشائعات-الحكومة تنفى تعليق الدراسة تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوى

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لتعليق الدراسة بكافة المدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوى التنفسى بين الطلاب، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.
وشددتا على انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعى، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسى الحالى، حيث أن الفيروس المخلوى التنفسى غير مستجد، ويتواجد سنوياً، لا سيما فى فترة الانتقال من فصل الصيف إلى فصل الشتاء.
وأشارتا إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوى التنفسى، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة.
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