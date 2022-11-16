محافظ القاهرة يتفقد مدينة «معا» بالسلام لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة مدينة معا بحى السلام ثان لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتوفير كل الخدمات للمناطق بديل المناطق العشوائية.





وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتى شكلت واحدة من التحديات الكبرى التى نجحت الدولة فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مع وجود متابعة دورية لكل مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.



وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة القافلة الطبية التى بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين لتقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج بالمجان لقاطنى مدينة معا ضمن أجندة الخدمات الطبية التى تقدمها مديرية الصحة بالقاهرة أسبوعيا فى واحدة من المدن بديلة العشوائيات (الأسمرات، معا، المحروسة، أهالينا، الخيالة).

وتضم القافلة تخصصات الباطنة، والرمد، والاطفال، والصدر، والنساء والقلب، والأسنان، والانف والأذن، والعظام، والجراحة، والجلدية، وقياسات الضغط والسكر، وعيادات تنظيم الأسرة كما تقوم القافلة بعمل قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات التى تحتاج لذلك.



كما تفقد محافظ القاهرة المركز الطبى وخاصة العيادات والمعامل وتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية بالصيدلية والمخازن.

والتقى محافظ القاهرة بالمواطنين المتوافدين على القافلة الطبية التى تلقى إقبالا كثيفا، وأكدوا تلقيهم للخدمة الطبية بصورة منظمة وكاملة، خاصة المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى، والاعتلال الكلوى، ومبادرة العناية بالأم والجنين، والأمراض المزمنة.



ومدينة معا متكاملة الخدمات التى أقامتها الدولة بديل للمناطق العشوائية بها 2 مدرسة تعليم أساسى، ومسجد، و4 مراكز طبية، ومخبز ومنافذ لتوزيع الخبز بطاقة 19 ألف رغيف / يوم وجارى الإنتهاء من إقامة الكنيسة، ومركز الشباب.

وخلال جولته بالمدينة تفقد محافظ القاهرة المخبز والجمعية الاستهلاكية مؤكدا توافر الخبز والسلع الغذائية الأساسية (السكر والأرز والزيت).



رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة، صادق عبد المقصود رئيس حى السلام ثان وعدد من قيادات المحافظة.