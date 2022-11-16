تسهيلات تأشيرة مشجعى «هيا».. الوزراء يصدر 13 قرارا مهما

جدة - نرمين السيد - 1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية، إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية، والمشاركة فى الهيكل التمويلى لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار سعى مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الإفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار اقليمياً فى مختلف المجالات الاقتصادية.

ويسهم انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية فى استفادتها من سبل الدعم التى توفرها المؤسسة من خلال الاستثمار فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعى والاتصالات، حيث يتضمن الدعم تقديم دراسات الجدوى للمشروعات، وتوفير الدعم النقدى لها، مع إمكانية زيادة رأسمال المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفنى من خلال خبراء فى مختلف المجالات الصناعية للارتقاء بمستوى تنفيذ المشروعات إلى المعايير الدولية.

ويبلغ حالياً رأس مال مؤسسة التمويل الإفريقية التى تتخذ من مدينة لاجوس بنيجيريا مقراً لها، نحو 6.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات التى تقوم بها فى الدول الأفريقية نحو 7.2 مليار دولار فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والبترول والغاز الطبيعى والاتصالات، وتضم فى عضويتها 27 دولة إفريقية.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذى نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى المصرى، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء فى رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم فى إقامة محطة معالجة صرف صحى وتوسعاتها المستقبلية، وتعود باقى المساحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك فى إطار التوجه نحو التوسع فى المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى فى المشروعات الجديدة.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمى، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف، لاستخدامها فى إقامة فرع لجامعة الأزهر.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بموجب أحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فى نطاق محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وبلغ إجمالى عدد تلك المنشآت فى المحافظات الأربع، وذلك فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وجودة المنشآت الصحية تدريجياً قبل البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بباقى المحافظات.

6- وافق مجلس الوزراء على منح مُهلة بدون مُقابل، كتيسيرات إضافية، لكافة قطع الأراضى المُخصصة لشركات الاستثمار العقارى والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل، وخدمى، وترفيهى، ورياضى، وصناعى، فى إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة على هذا القطاع المهم.

7- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر "فرع أسيوط"، ومحافظة دمياط.

8- اعتمد مجلس الوزراء تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملى كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم فى قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، ويأتى ذلك فى إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية.

وفى هذا الصدد قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الاجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة "أونلاين" لمشجعى كأس العالم حاملى بطاقة المشجع (هيا)، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التنسيقية التى مازالت قائمة سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدنى وشركة اير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربى، أو توفير كافة أوجه المساندة فى إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.

9- قام مجلس الوزراء بالتصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً فى 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام.

وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحى، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون إجتماعية، ومراكز شباب، وغيرها من المشروعات.

ويتم مراعاة المحددات والضوابط فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، والتى من بينها عدم تبوير أية أراضٍ زراعية قائمة، وعدم السير فى إجراءات تخصيص أية أراضٍ زراعية لأية مشروعات إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

10- وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل فى عدد 59 منازعة، وذلك فى إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.

11- استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذى لمشروع "التجلى الأعظم" بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب انجاز الأعمال فى إطار هذا المشروع المهم، والتى تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلى، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئى الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، والحى السياحى الجديد بالإسباعية.

كما تم التعرف أيضاً على موقف مشروعات تطوير منطقة وادى الدير، والحى السكنى الجديدة بالزيتونة، ومشروع شبكات طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق "البلدة التراثية"، وكذا مشروع درء أخطار السيول، ومشروع تطوير المنطقة السياحية، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثى القائم، والتى تأتى جميعها أيضاً فى إطار مشروع "التجلى الأعظم".

12- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً.

13- وافق مجلس الوزراء على صرف المساندة المقدمة لشركة "مصر للطيران" للشحن الجوى، خلال العام المالى من 1/7/2021 إلى 30/6/2022، وذلك وفقا للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.