انت الان تتابع خبر تغيير موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول .. التعليم تعلن القرار النهائي قبل لحظات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.وأوضحت وزارة التعليم أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكد على أنه لا نيه بشأن تغيير موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول لصفوف النقل بداية من الفصل الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام في العام الدارسي الحالي 2022-2023.

وأشارت الوزارة أن امتحانات الترم الأول سوف تجري في موعد الذي تم تحديده في أول العام الدارسي وهو 14 يناير من العام الميلادي الجديد 2023، موضحة الامتحانات سوف تأتى من المنهج بأكمله وليس منهج شهر ديسمبر فقط