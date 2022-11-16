انت الان تتابع خبر الإعلان عن القرار الذي أثار دهشة أصحاب المعاشات .. دور في حسابك على الفلوس الزيادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات شهر نوفمبر الجاري لات تزال مستمرة في جميع منافذ الصرف المتواجدة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك لمن تخلف من المستفيدين أو القائمين بالصرف عن الموعد التي حددته الوزارة مطلع هذا الشهر، موضحة أن يتم صرف الزيادة الجديدة لهم والتي تقدر بـ300 جنيه بخلاف مستحقاتهم الشهرية.وأوضحت التضامن أنها قامت بالتنبيه على كافة المنافذ الإلكترونية بضرورة وضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمرة حتي يمكن لمن يرغب من أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم عبر بطاقات ميرة التي لديهم في أي وقت وعن طريق أقرب مكينة إليهم.

وأضافت الوزارة أنه تم التشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية لمواجهة تحديات فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين أثناء عملية الصرف.