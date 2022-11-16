انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.. شوف منطقتك من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022، على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، متوقعة أن يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس غائم بسبب جود الكثير من السحب جراء المخفض الجوي القادم من البحر المتوسط الذي يضرب البلاد خلال هذه الأيام.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 16 نوفمبر 2022:

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة أمطار خفيفة جنوب الوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم.