القوى العاملة: خارطة طريق نحو رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة،وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة نحو دعم برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفه عامة ،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،وقالت"الوزارة "في بيان صحفي اليوم الاربعاء أن اللقاء الذي انعقد في ديوان عام الوزارة وضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ "المشروع" مع "شركة 3s" المتخصصة برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز مدير الشركة،تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وتماشياً مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي" ،و"رقمنة المجتمع".

وأكد المجتمعون أن هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات، كما يهدف الى تقديم آليات لتوفير فرص العمل،فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية،والتواصل المستمر مع المستفيدين ،ومتابعة استلام المنح ، بالاضافة الى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

وكان وزير القوى العاملة قد إلتقى سابقا مع وفد الشركة ، وقال أن الدولة المصرية تسعى الى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين،وأن وزارة القوى العاملة تعمل من خلال هذا التوجه الى ميكنة خدمات الوزارة ، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية ، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين،وطالب من الشركة، أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها الكترونيا ، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم،ووجه لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة.

يذكر أنه تم تكليف شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات المعروفة بـ" Software S3"،وهي شركة رائدة في تكامل الأنظمة والبرمجيات التي تقدم حلولاً مبتكرة ، بتقديم مقترحها لميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك من واقع الخبرات المكتسبة من العمل في كبرى مشروعات ميكنة ورقمنة آليات تقديم وإدارة الخدمات الحكومية منذ عام 2009 ، لبعض الجهات الحكومية..

حضر من الوزارة : محمد البدوي أمين عام صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،وحسين صبري مستشار الوزير للتحول الرقمي ،ود. مجدي عبدالعزيز رئيس الادارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة ،ورضا العربي عضو المكتب الفني للوزير ،وحسن سيد علي ،وايمن زكي من مركز تكنولوجيا ونظم المعلومات .

ومن جانب وزارة الاتصالات: المهندس عمرو حاتم مدير مشروعات القوى العاملة وتشغيل مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ومهندس محمد عمران مدير المشروع،ومهندسة ايناس عقاب المدير التنفيذي للبروتوكول.. وعن الشركة: المهندس سامح محسن ابراهيم مدير قطاع، والمهندس أسامة يماني مدير مشروع.