الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا

جدة - نرمين السيد - فتحت الكلية الفنية العسكرية، باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسية من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023، اعتباراً من اليوم وحتى 15 / 12 / 2022.





وأعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة - عبر صفحته بموقع "فيسبوك"- بأن ذلك يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين، ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر. ونوه المتحدث، بأنه على الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية، الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط التالى: http://www.mtc.edu.eg/mtcwebsite/PGRegistration.aspx.

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