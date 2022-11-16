رئيس الوزراء: مصر نجحت بشهادة العالم فى تنظيم مؤتمر المناخ بأعلى مستوى

جدة - نرمين السيد -

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحدث العالميّ الضخم الذى تستضيفه مصر حاليا، والمتمثل فى الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وأكد مدبولى أن مصر نجحت بشهادة العالم فى تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار، بعد أن سخرّت له الدولة ووزاراتها وأجهزتها جميع عناصر ومقومات نجاحه، ووفرت له كل الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث كان سيادته يتابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التى كانت تجرى على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث، ولتكون شرم الشيخ فى أبهى صورة أمام العالم بأسره.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن هذا النجاح المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وفى السياق نفسه، توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعته للحكومة، ولا سيما الوزارات والجهات المعنية، أولا بأول لتنظيم هذا المؤتمر، كما توجه مدبولى بالشكر لجميع الوزراء والمسئولين بالجهات المختصة على ما بذلوه من جهد كبير طوال الأشهر الماضية فى سبيل إخراج هذا الحدث بهذه الصورة الرائعة، وحرصهم الشديد على أن تكون شرم الشيخ أجمل مدينة خضراء ذكية.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر للقوات المسلحة التى أسهمت بجهد عظيم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى مدينة شرم الشيخ، حيث شهدت مدينة السلام مشروعات تطوير غير مسبوقة لتطوير البنية الأساسية وفى مجال الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكى صديق البيئة.

ووجه مدبولى أيضا الشكر الجزيل لوزارة الداخلية ورجالها الذين يبذلون جهدا واسعا فى توفير كل متطلبات الأمن والسلامة لضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات والشخصيات الدولية وكل المشاركين فى فعاليات المؤتمر، الذين وفدوا من كل أنحاء العالم.

وفى إطار الحديث عن مؤتمر المناخ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى النجاحات العديدة التى أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، والتى تمثلت فى توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة فى مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، على وجه الخصوص، مؤكدا أن مصر ستبدأ على الفور فى تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، باعتبارها دولة رائدة فى مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، ولافتا فى الوقت نفسه إلى استمرار مشروعات التنمية المستدامة؛ حيث وفرت منصة " نُوفـى" مشروعات عديدة فى هذا المجال.