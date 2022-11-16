القوى العاملة تبدأ مناقشة رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، نحو دعم برنامج التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفه عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.





وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الأربعاء- إن اللقاء الذى عقد فى ديوان عام الوزارة، وضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ المشروع مع "شركة 3s" المتخصصة، برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز، مدير الشركة، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتى القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيا مع خطة الدولة نحو الشمول المالى ورقمنة المجتمع.

وشدد المجتمعون على أن هدف البرنامج يتمثل فى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم فى دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات، كما يهدف إلى تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

وكان وزير القوى العاملة، التقى سابقا وفد الشركة، وقال أن الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن وزارة القوى العاملة تعمل من خلال هذا التوجه على ميكنة خدمات الوزارة، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب الوزير، الشركة يأن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.

ووجه لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة.

يذكر أنه جرى تكليف شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات المعروفة بـ"Software S3"، وهى شركة رائدة فى تكامل الأنظمة والبرمجيات التى تقدم حلولا مبتكرة، بتقديم مقترحها لميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، من واقع الخبرات المكتسبة من العمل فى كبرى مشروعات ميكنة ورقمنة آليات تقديم وإدارة الخدمات الحكومية منذ عام 2009، لبعض الجهات الحكومية..