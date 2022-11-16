مؤتمر المناخ.. القباج تشهد توقيع بروتوكول لدعم جهود مبادرة اتحضر للأخضر

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، والأستاذ تامر كيرلس مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمصر، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز نطاق التعاون والشراكة بين الطرفين فى إطار العمل على قضية التغير المناخى بما فى ذلك دمج البعد المناخى فى العمل المجتمعى وتعزيز دور المجتمع المدنى والمتطوعين فى العمل المناخى.
ويهدف البروتوكول إلى مواجهة آثار التغير المناخى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز جهود المجتمع المدنى الرامية إلى رفع الوعى ومشاركة المتطوعين ونشر المفاهيم البيئية المختلفة مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجى والاستدامة البيئية خاصة للأطفال والشباب وبذل مزيد من الجهود المشتركة، وذلك طبقا للأولويات والاستراتيجية الوطنية للحد من التغيرات المناخية وتطوير وتنسيق جهود المتطوعين والمجتمع المدنى لخدمة القضية، ودعم الجهود فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" على مستوى الجمهورية، فى تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث الأطفال، والشباب، والأسرة على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وإدماجهم فى خدمة بيئتهم.
كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز دعم الوزارة لحملة هيئة إنقاذ الطفولة "جيل الأمل" التى أطلقتها الهيئة فى عام 2022 والتى ستستمر لمدة خمس سنوات وهى مدة سريان الاتفاق والتعاون بين الطرفين أيضاً، حيث تدعو الحملة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع قضايا تغير المناخ من خلال ضمان التمويل العادل وإعطاء الأولوية لحقوق الطفل ومشاركة الأطفال والشباب فى التصدى للتغير المناخى، وذلك من خلال رفع وعى الأطفال بتلك القضية وتأثيرها وتمكين الأطفال من خلال دعم حملاتهم وتشجيعهم للتعبير عن أفكارهم وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وبناء قدرات العاملين بالوزارة بضرورة التصدى للتغير المناخى.
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