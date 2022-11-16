جدة - نرمين السيد - ونوهت بأن الأمر يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه خلال فترة الأعمال لسرعة إنجازها وذلك بدءا من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة الموافق 18 / 11 / 2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 19 / 11 / 2022. وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "شارع أحمد عرابى من ناصية شارع السودان وحتى شارع الرشيد ومتفرعاته يمينا ويسارا". وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعه إنجازها لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. كما وجه المحافظ رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات لإنجاز الأعمال وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارى يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.