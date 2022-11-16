انت الان تتابع خبر لمدة يومين متواصلين .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة بني سويف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة بني سويف، بيان هام اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة بني سويف:

وأكدت شركة بني سويف أنه سوف يتم قطع الكهرباء علي مدار يومين وهما اليوم وغداً لفترة 4 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحاً حتي الساعة الحادية عشر صباحاً بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.