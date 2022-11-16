انت الان تتابع خبر لمدة يومين متواصلين .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة بني سويف والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة بني سويف، بيان هام اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة.
موعد قطع الكهرباء في محافظة بني سويف:
وأكدت شركة بني سويف أنه سوف يتم قطع الكهرباء علي مدار يومين وهما اليوم وغداً لفترة 4 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحاً حتي الساعة الحادية عشر صباحاً بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة بني سويف:
وحددت شركة كهرباء بني سويف المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي جزء من شارع عزت غيضان من شركة الفيل حتى محطة الصرف، محطة الصرف الصحى والجمعية الزراعية بالأزهرى، شارع المصرف يمين وشمال، كنيسة الأزهري” الملاك ميخائيل” والمنطقة المجاورة وذلك سوف يكون اليوم أما غداً فسوف يتم فصل الكهرباء عن أول شارع شافعى من صلاح سالم، بداية شارع الأوتوبيس من صلاح سالم، شارع محمد شاكر حسن، مبنى مديرية التربية والتعليم، مدرسة الفنية، كنيسة مار جرجس، المدرسة الميكانيكية، شارع الرياض، صلاح سالم، شارع الشبان، حديقة الحيوان، الشبان المسلمين