انت الان تتابع خبر عاجل.. القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. تفاصيل مثيرة والسبب من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدث في الأسابيع الأخيرة حالة من الجدل الكبير حول عامل النظافة الشهير إعلامياً باسم “صاحب واقعة محل كشري التحرير”، وتعاطف معه الجمهور كثيراً على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرده من هذا المطعم الشهير الذي تسبب له في حدوث الكثير من الازمات.

قصة عامل نظافة كشري التحرير

وبعد أن تضامن معه الكثيرين وعاد من جديد في مقطع فيديو يوثق لحظه طرده مرة أخرى، وظهر السبب الأساسي وراء القبض على الشاب أنه صدر ضده الأحكام القضائية الغير نهائية، وأحدهما لإدانته في واقعة قتل خطأ في منطقة القاهرة الجديدة، وأيضاً الأخرى بإدانته في واقعة تبديد في أبو النمرس بالجيزة.

وجديراً بالذكر أيضاً أن عادل جذب إليه كل المصريين بسبب واقعة طرده وسعى وراء العديد من وسائل الإعلام ليخرج وراء الفنانين وأصبح تعاطف معه ومساعدته إلا أن الامر انقلب ضده بعد هذا بسبب إسرافه كثيراً في الظهور الإعلامي في الكثير من المناطق الإعلامية وعبر السوشيال ميديا.