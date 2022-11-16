برامج تحليلية متخصصة على أون سبورت في كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - أون تايم سبورت تتأهب لاستقبال مونديال 2022 بمجموعة برامج تحليلية متخصصة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 11:00 ص

أون تايم سبورت تتأهب لاستقبال مونديال 2022 بمجموعة برامج تحليلية متخصصة

أون تايم سبورت

محمود ترك

مشاركة

Share on facebook

Share on twitter

Share on facebook

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم مجموعة قنوات أون تايم سبورت تغطية خاصة لنهائيات كأس العالم، قطر 2022، والتي تقام في الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر القادم.

خصصت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس البرامج التالية "تاريخ المونديال" و"مونديال 2022" و"مين في النهائي"، لمتابعة كافة الأحداث خلال منافسات كأس العالم، حيث يتم عرض البرنامجين يوميًا.

يعرض برنامج "تاريخ المونديال" يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة ONTIME SPORTS 1، حيث يتبادل على تقديمه المذيعين محمد المحمودي، ويحيى حمزة.

يتواجد في الفقرة الحوارية عادل سعد (المؤرخ الرياضي)، وطارق الأدور (الناقد الرياضي).

كما يتم عرض برنامج "مونديال 2022" في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة ONTIME SPORTS 1، ويتبادل على تقديمه المذيعين إبراهيم عبد الجواد، وكريم خطاب، وتضم الفقرة الحوارية مجموعة من ألمع نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين.

برنامج "مين في النهائي" من تقديم أحمد عز، هو برنامج ترفيهي يقوم ضيف الحلقة بتوقع مسار المنتخبات المشاركة في المونديال حتى الوصول إلى المباراة النهائية ومن ثم تحديد البطل، حيث يتواجد في الفقرة الحوارية مجموعة ألمع نجوم الكرة المصرية، والإعلاميين، والمحللين الرياضيين، والمعلقين الرياضيين.

من خلال حرص مجموعة قنوات أون تايم سبورتس على تقديم كل ما هو جديد للمشاهد المصري، سوف يكون هناك شبكة مراسلين في قطر من أجل تغطية جميع الأحداث والمباريات لحظة بلحظة.