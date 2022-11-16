الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا بالفصل الدراسى الثانى 2022...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر .

تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسية من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023 وذلك إعتباراً من اليوم وحتى 15 / 12 / 2022 .

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى :

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx