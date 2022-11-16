بدء فعاليات يوم ”التنوع البيولوجي” بمؤتمر المناخ (COP27)

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - بدأت اليوم الأربعاء فعاليات يوم "التنوع البيولوجي"، وذلك ضمن إطار فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية الدكتورة كلوديا سادوف عن شكرها لمصر لما توليه من اهتمام بالقطاع الزراعي في مؤتمر المناخ، مضيفة أن تغير المناخ هو معركة من أجل ضمان أمن البشرية .

وأضافت أن الاحترار العالمي المتواصل ونقص هطول الأمطار والتفاوتات الجوية أثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة يقلل من الإنتاجية والقيمة الغذائية، مشيرة إلى أنه حتى بالوصول إلى الحفاظ على متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فإن الشدائد الطقسية ستبقى مؤثرة على الفاعلين في القطاع الزراعي.

وأكدت الحاجة إلى ضرورة التغير التحولي لنظم الزراعة بحيث تكون مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيات، لافتة إلى ضرورة مساعدة المزارعين على تقليل الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشتهم .

وشددت سادوف على أن الزراعة جزء لا يتجزأ من معركة تغير المناخ، داعية جميع الدول إلى تركيز التمويل على النظم الغذائية التي تمثل مسألة محورية للأمن البشري برمته.