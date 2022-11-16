ضمن «حياة كريمة».. 72 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارعبدالغفار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل يوم الثلاثاء بمناطق نزلة كعب مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، ووحدة الهوارية بمركز العامرية بمحافظة الأسكندرية، ووحدة كومبرة مركز كرداسة محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع عبدالغفار ‏أنه يتم إطلاق 13 قافلة طبية يومى 16 و17 نوفمبر، بمناطق أم دومة مركز طما بمحافظة سوهاج، وأم الرزق مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم بمحافظة القاهرة، ومركز شباب عيون موسى حى الجناين بمحافظة السويس، ووحدة الأمل مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وسالم البحيرى مركز الفشن محافظة بنى سويف، والبيشة مركز أشمون محافظة المنوفية، والمنار مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والقهقوقية مركز الرحمانية محافظة البحيرة، ومنطقة أبوغليلة مركز برانى محافظة مطروح، وأبو نبوت مركز دشنا محافظة قنا، وأبو النجاة مركز المحلة أول محافظة الغربية، وواديى مكتب والنديه مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء.

وقال عبدالغفار إنه يتم إطلاق قافلة طبية يومى 17 و18 نوفمبر بمركز أول العاشر محافظة الشرقية، كما يتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق محلة القصب مركز المحلة أول محافظة الغربية، وواديى ميعر وأبو حجر مركز الطور محافظة جنوب سيناء، والقبابات حى أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك يومى 18 و19 من الشهر نفسه.

ونوه عبدالغفار إلى إطلاق5 قوافل طبية يومى 19 و20 نوفمبر، بمناطق أولاد سلامة مركز المنشأة محافظة سوهاج، والشتايلة مركز أبنوب محافظة أسيوط، وابراهيم كلبوش محافظة كفر الشيخ، والشباب مركز العبور محافظة القليوبية، وشعلان مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومى 20 و21 نوفمبر بمنطقتى ك26 الذراع البحرى مركز العجمى محافظة الإسكندرية، والرقية مركز دراو محافظة اسوان.

وتابع حسنين أنه يتم إطلاق 8 قوافل طبية يومى 21 و22 نوفمبر بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، ودير امس مركز ابو حمص محافظة البحيرة، و55 ابو ماضى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومركز شباب البغاده بالقصاصين محافظة الإسماعيلية، والناصرية مركز بنى مزار محافظة المنيا، وشيط الهوى مركز كفر صقر محافظة الشرقية، ومركز طبى الكهرباء حى المعصرة محافظة القاهرة، وابو شروف - الجارة (ام الصغير) مركز سيوة محافظة مطروح.

ونوه حسنين أنه يتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين، يومى 22 و23 نوفمبر بمنطقتى نجع سبع محافظة أسيوط، ونزلة السمان حى الهرم محافظة الجيزة.

كما يتم إطلاق 12 قافلة طبية بمناطق جبل الطير البحرية مركز سمالوط محافظة المنيا، وطما فيوم مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، والكوامل قبلى مركز المنشاة محافظة سوهاج، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والمرابعين مركز كفر سعد محافظة دمياط، وساقية المنقدى مركز اشمون محافظة المنوفية، وكفر اخشا مركز كفر الزيات محافظة الغربية، والصحوة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، وعمرو بن العاص مركز ادفو غرب محافظة اسوان، وكوم ابو اسماعيل مركز ابو حمص محافظة البحيرة، والمراقى ( بهى الدين - مشندت ) مركز سيوة محافظة مطروح، وبئر عنبر مركز قفط محافظة قنا.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه يتم إطلاق قافلة يومى 24 و25 نوفمبر بمنطقة كفر المدينة مركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية، كما يتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق البنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومشلة مركز كفر الزيات محافظة الغربية، والموهوب مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والناصرية حى جنوب العياط محافظة الجيزة، وذلك يومى 25 و26 من الشهر نفسه.

وتابع إسماعيل أنه يتم إطلاق 6 قوافل طبية يومى 26 و27 نوفمبر بمناطق نزلة القاضى مركز طهطا محافظة سوهاج، والحوة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وبتمدة مركز بنها محافظة القليوبية، والحاج موسى مركز الفتح محافظة اسيوط، وبشتامى مركز الشهداء محافظة المنوفية، والصفراية مركز ابشواى محافظة الفيوم.

واردف إسماعيل أنه يتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 27 و28 نوفمبر بمناطق الامال مركز نصر النوبة محافظة اسوان، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، وبنجر 2 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

كما يتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومى 28 و29 نوفمبر بمناطق مركز طبى الشيراتون حى النزهة محافظة القاهرة، ووحدة طوسون محافظة الإسماعيلية، ومعصرة حجاج مركز بنى مزار محافظة المنيا، والمركز الحضرى محافظة الأقصر، وزاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وام الرزق مركز شربين محافظة الدقهلية.

واختتم إسماعيل أنه يتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق بنجر 4 مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وعزبة سرى مركز طوخ محافظة القليوبية، وابنى بيتك حى 06-أكتوبر محافظة الجيزة، وذلك فى يومى 29 و30 نوفمبر الجارى.