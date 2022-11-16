«التعليم العالى» تعلن توصيات الملتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى والقائم بأعمال المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول توصيات الملتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم بعنوان "نظم القياس والتقويم فى ضوء متطلبات الجمهورية الجديدة"، الذى استضافته جامعة بنها فى 2 نوفمبر الجارى، برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، وبمشاركة 27 جامعة مصرية، بالإضافة إلى جامعة الدلتا التكنولوجية.





وذكر التقرير أن فاعليات الملتقى تناولت إعلان نتائج المشروعات المقبولة لتطوير الاختبارات العملية والشفوية، ومشروعات إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، كذلك مشروعات إنشاء بنوك الأسئلة، وإنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بالجامعات التكنولوجية، وذلك بإجمالى تكلفة 22 مليون جنيه، دعما من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى.

وأشار التقرير إلى أهم توصيات الملتقى، التى تضمنت ضرورة إصدار قرارات وسياسات واضحة تؤكد الاستمرار فى إنشاء بنوك الأسئلة فى جميع المقررات على مستوى البرامج الأكاديمية فى مختلف التخصصات؛ لنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية، وزيادة عدد الدورات التى يقدمها مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات باستخدام الأدوات الحديثة لنظم القياس والتقويم، وأن تحسب تلك الدورات ضمن دورات الترقى لأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور هشام إلى أن الوزارة تهدف من خلال دعم هذه المشروعات إلى الوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالى بالجامعات المصرية، فى ظل تنوع الجامعات المصرية ما بين جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، حتى وصلت إلى 93 جامعة، بالإضافة إلى المعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال انعقاد الملتقى أشاد الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث بدور وحدة إدارة المشروعات بالوزارة فى وضع أسس ومعايير جودة مخرجات التعليم فى الجامعات المصرية، وذلك منذ عام 2005 وبداية من إنشاء نظام داخلى للجودة وتأهيل الكليات للاعتماد.

ومن ناحيته، أشار الدكتور الصاوى أحمد، الاستشارى بالوحدة ومدير مشروع متابعة البرامج الجديدة، إلى أن وحدة إدارة مشروعات التطوير بالوزارة تقوم بالتحديث والتطوير الدائم لمشروعات تطوير التعليم العالى، ومنها مشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ومشروع إنشاء وحدات ومراكز القياس والتقويم بالجامعات، ومشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، ومشروع دعم وتأهيل البرامج الجديدة للاعتماد الدولى، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالى، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية.

وصرحت الدكتورة سحر أمين، مدير مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، بأن الملتقى تناول أحدث الدراسات فى القياس والتقويم، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية فى جلساته، حيث شمل اللقاء ثلاث جلسات: الأولى عن دور مراكز القياس والتقويم لتحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة بالجامعات المصرية، والجلسة الثانية عن الاختبارات الإلكترونية التكيفية: "الفرص والتحديات"، أما الجلسة الثالثة ناقشت أهم ممارسات مراكز وحدات القياس والتقويم فى مجال بنوك الأسئلة، وقد تم عرض الممارسات المتميزة فى مجال بنوك الأسئلة من خلال المشروعات السابق تمويلها من وحدة المشروعات، مثل مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية، وكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، ومركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة، وكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى، وكلية الزراعة بجامعة قناة السويس.

الجدير بالذكر أن ملتقى القياس والتقويم يعقد سنويا باستضافة إحدى الجامعات المصرية، حيث عقد الملتقى الأول فى وحدة إدارة المشروعات، والملتقى الثانى فى جامعة عين شمس، والملتقى الثالث عقد أونلاين خلال جائحة كورونا بجامعة الإسكندرية، والملتقى الرابع عقد فى وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، والملتقى الخامس استضافته جامعة السادات؛ بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أهم التحديات والمستجدات فى مجال القياس والتقويم.