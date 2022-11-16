الإنتاج الحربى: بروتوكول تعاون لتطوير وتصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة وشركة "Mizuha" اليابانية بهدف تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوى، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير جهاز استخلاص المياه من الهواء وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى - ممثلة فى مركز التميز العلمى والتكنولوجى - وشركة "Mizuha" اليابانية.

حيث يعد مركز التميز العلمى والتكنولوجى الجهة البحثية الرئيسية للوزارة ويضم قدرات فنية وتكنولوجية متميزة ويعمل على تحويل نتائج البحوث العلمية إلى مخرجات صناعية ومشروعات تساهم فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة ومن هذه المشروعات استخلاص الماء من الهواء، مضيفاً أنه سيتم تطوير الجهاز ليتناسب مع الأجواء المصرية وسيتم دراسة التصنيع للنموذج المعدل بواسطة إحدى شركات الإنتاج الحربى.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعميم هذه التجربة فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام، حيث تم تنفيذ تجربة للجهاز بعدد (5) مواقع مختلفة وكانت النتائج مبشرة.

وأشاد كيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة شركة "Mizuha" اليابانية بما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى والجهات التابعة لها من إمكانيات تصنيعية وتدريبية ومراكز بحثية متميزة، مشيراً إلى أن الشركة اليابانية تمتلك خبرات ممتدة فى مجال تصنيع أجهزة توليد المياه من الهواء.

ونوه أن الجهاز يقوم بإنتاج المياه من الهواء الجوى بتحويل الرطوبة النسبية الموجودة بالهواء إلى مياه صالحة للشرب عن طريق سحب الهواء الجوى والذى يحتوى على بخار الماء وتمريرها على حاجز للأتربة للتخلص من الشوائب والأتربة ثم على وحدة تبريد لإسالة بخار الماء ثم وحدة معالجة الملوثات الذائبة فى الماء المسال ثم مرحلة التعقيم ثم التبريد وهنا تكون المياه صالحة للشرب.

من جانبه أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر على حرص الوزارة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة وحرصها على دعم عملية التحول الأخضر وتعزيز أمن مصر المائى من خلال توفير مصادر متنوعة للمياه عبر تطوير تقنيات متطورة تراعى البيئة من أجل التوصل إلى حلول مستدامة.

وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى وكيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة شركة "Mizuha" اليابانية المحدودة، وحضر مراسم التوقيع كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، الدكتور مهندس ماجد البسيونى رئيس قطاعات البحوث والتطوير، المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى)، الدكتور مهندس إيمان غنيم قطاعات البحوث والتطوير ومحمد أبو المجد قطاع العلاقات العامة والمراسم.