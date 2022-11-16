بمشاركة مصر.. انطلاق أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات

جدة - نرمين السيد - انطلقت أعمال النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية ملكية أردنية، اليوم الأربعاء، ولمدة يومين بمدينة البحر الميت.





ويشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فى فعاليات المنتدى MENA ICT Forum 2022 والذى انطلق بحضور رئيس مجلس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة مندوبا عن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فيما يعد المنتدى واحدا من أشهر وأكبر المؤتمرات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة ضمن فعاليات المنتدى؛ سيتم خلالها تسليط الضوء على رؤية التحول الرقمى فى مصر، والخدمات الرقمية، وجهود التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى تحقيق التحول الرقمى، بالإضافة إلى إمكانية نقل التجربة والخبرة المصرية إلى الدول العربية الأخرى.

كما سيعقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد الهنانده، لبحث دفع سبل التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ويعقد المنتدى تحت إشراف جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج ، فى مركز الملك الحسين للمؤتمرات فى منطقة البحر الميت، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمى والريادة الأردنية والشريك الاستراتيجى البنك المركزى الأردنى وشريك الاستثمار وزارة الاستثمار الأردنية.

ومن المقرر أن يتحدث فى المنتدى الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية، بالإضافة لوزراء اتصالات وتكنولوجيا معلومات من مصر وفلسطين وموريتانيا والعراق، بالإضافة لمسئولين حكوميين رفيعى المستوى، ونظرائهم من القطاع الخاص يمثلون 29 دولة، ويبلغ عدد المتحدثين 145 متحدثا من الأردن والدول العربية والعالم.

ويشارك نحو 77 ممثلا عن 50 صندوقا استثماريا من المنطقة، بالإضافة لحضور رؤساء جامعات وأعضاء هيئة تدريسية وطلاب من 10 جامعات حكومية، بالإضافة إلى 154 عارضا سيقدمون منتجاتهم وحلول الأعمال الخاصة بهم، حيث سيكون جزء منهم 63 شركة ضمن قرية الشركات الناشئة.

ويقام على هامش أعمال المنتدى خمسة أجنحة عربية ودولية تمثل، منظمة ترويج التجارة التابعة للغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، وبرنامج الابتكار من أجل نمو المؤسسات والوظائف الممول من الاتحاد الأوروبى، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية، والجمعية المعلوماتية المهنية فى لبنان، وجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى رومانيا.

وقالت شركة إنتاج ، إن المنتدى سيناقش الكثير من الملفات خلال الجلسات التى سيعقدها أهمها، الذكاء الاصطناعى والتقنية المالية والصناعات الذكية وتقنية البلوكشين، وحقيقة ميتافيرس، بالإضافة لدوره فى توفير مساحة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من المنطقة وخارجها من خلال جلسات تفاعلية وملهمة، وورش عمل مصممة لتعزيز مجموعة مهارات تجارية لأزمة لتسريع نمو شركاتهم فضلا عن إتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال ومدراء الشركات المحلية والعالمية.