نصائح للتخلص أو تخزين أقراص العلاج الكيميائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - لا تتخلص ابدأ من أدوية العلاج الكيميائي بإلقائها في القمامة أو في المرحاض، بل يجب إرجاع الأقراص غير المستخدمة، أو منتهية الصلاحية، للصيدلية المختصة بصرف العلاج الكيماوي للتخلص منها.​

وإذا لم تتمكن من إرجاع الأدوية للصيدلية المختصة؛ فأخرج الدواء الكيميائي (الحبوب كاملة لا تسحقها ولا تفتحها) من العبوة، ثم ضع الدواء في وعاء قابل للغلق، مثل كيس بلاستيك أو علبة قهوة، امزج الدواء مع مادة غير مرغوب فيها، مثل فضلات القطط، أو تفل القهوة المستعملة، ثم أغلق الوعاء جيدا، وضعه في سلة المهملات، وليس إعادة التدوير.​

وفي حال تخزين أدوية العلاج الكيميائي، تقدم #هيئة_الدواء_المصرية بعض النصائح عن الطرق الأكثر أمانًا:​

- يجب تخزين العلاج الكيميائي، الذي يؤخذ عن طريق الفم، في مكان منفصل عن الأدوية الأخرى، أو الأدوية الخاصة بأفراد عائلتك.​

- قم بتخزين الدواء في عبوته الأصلية في مكان آمن وبارد وجاف وغير معرض لأشعة الشمس المباشرة، بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.​

- اقرأ النشرة المصاحبة للدواء أو استشر الصيدلي لمعرفة التعليمات المناسبه لتخزين دوائك.​