صرف الدفعة 168 من قروض مشروعات شباب الخريجين فى الدقهلية بدون فوائد

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 168 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أكتوبر 2022 وذلك بإجمالى 804 آلاف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.





وقال محافظ الدقهلية إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 38 شاب وفتاه (14 من الذكور - 24 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم، مضيفا أنه بذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 109.301 مليون جنيه استفاد منها 12801شاب وفتاة (6105 ذكور - 6696 أناث).

وجاءت موافقة وتصريحات المحافظ بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة..

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

وقال محافظ الدقهلية إن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.