قمة المناخ.. مائدة مستديرة حول دور التحول الرقمى فى تسريع التحول الأخضر غدا

جدة - نرمين السيد - تنعقد مائدة مستديرة بعنوان "كيف يمكن للتحول الرقمى أن يساهم فى تسريع التحول الأخضر؟"، غدا الخميس 17 نوفمبر فى إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ cop27.





وحسبما أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بيان لها، تمثل الجلسة نقطة انطلاق لبدء سلسلة من النقاش المكثف حول محورين هامين: التحول الرقمى والتحول الأخضر، وتعزيز التعاون الدولى لربط هذين المحورين بعضهما ببعض. وخلال الجلسة سيتم استعراض الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لوضع التحول الرقمى على قمة أولويات العمل المناخى، ومناقشة مجالات التعاون المحتمل. وتهدف الجلسة إلى الخروج بتوصيات سياسية لتحقيق مبدأ "التحول الرقمى الأخضر". وتنعقد الجلسة فى جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الخضراء، وسيتم بث الجلسة عبر الإنترنت من 1-2 ظهرا من خلال الرابط التالى: https://zoom.us/j/94651847441.

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