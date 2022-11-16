القوى العاملة: تعاون دولى لتنفيذ خطة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن "تنسيق دولى" لبدء تنفيذ خطة إعلامية والاستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين، ومن أليات وإدارات الوزارة فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، على أن تمتد هذه "الحملة" من الداخل إلى الخارج، وذلك بهدف صياغة وتنفيذ إطار تلك الحملة على أن تتضمن "الرؤية والرسالة والأهداف والجماهير والشراكات ".





وتهدف الخطة لإعداد الاستراتيجية القائمة على تحليل الجمهور المستهدف، وطرق الوصول إليه، وتحديد حقوق الباحثين عن عمل،والعاملين الحاليين فى الخارج، وتوفير الوعى بالحقوق والواجبات، وبطرق الحصول على فرص عمل بالخارج، وبتقديم الشكاوى والتقارير فى حالة حدوث أى إساءة أو عملية نصب واحتيال.

وجاء فى بيان صحفى اليوم الأربعاء أن وزارة القوى العاملة عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع مشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى" الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والوكالة الأسبانية للتعاون الدولى والتنمية (AECID)، والذى يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة ومكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب، وتطوير آليات التعاون، ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف المشروع.

وأوضح ممثلو المشروع من الجانب الأسبانى أهمية الحملة الإعلامية التى ستحقق تلك الأهداف، والعمل على صياغة وتنفيذ إطار حملة بهدف رفع الوعى بشأن كيفية السعى وضمان الحصول على وظائف بالخارج بطريقة ملائمة وأخلاقية لضمان شرعية الإقامة والعمل فى البلدان الأخرى، وكذلك التوعية بالتشريعات الوطنية وسبل حماية الباحثين عن عمل والعاملين الحاليين داخل مصر، وذلك فى إطار رسالة معلوماتية وايجابية ومقنعة ومؤثرة وتعكس التغيرات الإيجابية الناتجة عن الحلول البديلة.

فى بداية اللقاء رحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، بالحضور، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع الجهات المعنية بشئون العمالة المصرية فى الداخل والخارج، وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات فى مجال حوكمة الهجرة.

وأشار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة عبد الوهاب خضر، إلى حرص وزارة القوى العاملة فى الفترة الأخيرة على نشر الوعى وتوفير المعلومات الحقيقية، والتحلى بالمصداقية تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والتأكيد على توعية المواطن وتأهيله بشكل علمى لسوق العمل الداخلى والخارجى، وأكد خضر حرص إدارة الإعلام بالوزارة أيضا على تبادل الخبرات، والتعاون والتنسيق مع "المشروع" بشكل أوسع خلال الفترة القادمة وإعداد تقارير وبيانات عن هذا المشروع وطبيعته وأهميته للشباب.

وأضاف المستشار الإعلامى أن الوزارة تمتلك العديد من الآليات الإعلامية فى كافة وسائل الإعلام المصرية لتنبيه وتحذير المواطنين بكافة الاعمال المشبوهة والمخاطر التى تواجههم من الانسياق للصفحات الوهمية او الإعلانات المنشورة من خلالها، وتتابع لحظياً وترصد كل تلك الشائعات وتقوم بتكذيبها على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، فى إطار خطة للتوعية والتحذير واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وأن الوزارة تمتلك عد من الآليات للعمل بالداخل والخارج فى المشروع، ومنها المكاتب العمالية فى الدول العربية والأجنبية، والتواصل المستمر مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما أن هناك مجلة متخصصة تابعة للوزارة تسمى "مجلة العمل" تأست منذ عام 1963 تم وضع خطة إعلامية جديدة فيها تبرز أهم قضايا العمل على الساحة الداخلية والعربية والدولية، كما تم تصميم موقع الكترونى يومى باللغة العربية والإنجليزية لها، سوف يتم إطلاقه قريبا، سيسهم بدور كبير فى نشر التوعية الخاصة بأهداف المشروع.

وأشارت رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية إلى أهمية مشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى" مشيرة إلى خلفية هذا التعاون بانعقاد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لوضع خطة العمل المستقبلية والفئات المستهدفة والجهات المشاركة بين فرق العمل من الوزارة واللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لتحقيق أهداف المشروع التى من بينها تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات فى مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين فى أفريقيا وذلك بتحقيق المحددات الآتية: تعزيز المعرفة المتعلقة بالهجرة وإدارة البيانات فى مجال الحوكمة مع إيلاء اهتمام خاص للبيانات المتعلقة بقابلية التوظيف، وتعزيز الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية فى مجال حوكمة الهجرة، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية غير النظامية والفرص البديلة.

حضر اللقاء من جانب الوزارة: آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية بالوزارة، ومحمد عبد الفتاح منسق الاعلام بوزارة القوى العاملة، ومحمد عبد الرحمن عضو المكتب الإعلامى للوزارة، وشيماء يوسف عضو المكتب الإعلامى للوزارة، ومصطفى صلاح مصطفى منسق مشروع بإدارة التمثيل الخارجى.. ومن جانب "المشروع": الدكتور خالد النقادى عضو الأمانة الفنية ومدير وحدة بناء القدرات والمنح التدريبية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وثيودورا ديامنوبولوس، وبلانكا ريمون، ومونيكا جونزالس مدير مشروعات بالمكتب الأسبانى للتعاون بالقاهرة.